Mujer se lanzó de un balcón huyendo de la golpiza de su pareja en Antioquia

No para la violencia contra las mujeres en Antioquia, una de las regiones con mayores índices de violencia intrafamiliar del país.

En el municipio de El Carmen de Viboral, oriente de Antioquia, se conoció un caso de violencia intrafamiliar protagonizado por una pareja que, según los vecinos y las autoridades, ya tiene varias anotaciones por peleas y discusiones anteriores.

Sin embargo, en la madrugada ocurrió un agravante: luego de que el hombre alterado y en aparente estado de embriaguez tumbara la puerta de la vivienda, la mujer se lanzó del balcón del segundo piso, al parecer, para evitar ser agredida.

“Yo solo escuché unos escándalos, unos golpes, ya me levanté a mirar que había pasado porque la muchacha pedía auxilio, y ya yo no sabía que había pasado, cuando salgo me enteré que cayó del balcón. Según ella se lanza, entonces la auxiliamos”, reveló una vecina de la mujer agredida.

Diego Layos, secretario de Gobierno de El Carmen, indicó que ya están adelantando todo el acompañamiento a este caso.

“En la cual nosotros tenemos una oferta institucional dispuestas para que las personas víctimas, se acerquen y busquen la manera de resolver sus problemas”, señaló.

La mujer sufrió una fractura y está en un hospital esperando una cirugía mientras que el hombre está denunciado formalmente.

Es importante recordar que el 38,4% de los municipios antioqueños se encuentran en riesgo alto y el 36,8% en riesgo extremo de violencias contra la mujer, según reveló un informe sobre la situación de violación de derechos humanos de las mujeres en Antioquia.

La Línea 123 Agencia Mujer de Medellín, ha tenido un aumento significativo, anualmente recibe en promedio 10.000 denuncias por violencia intrafamiliar, especialmente contra mujeres, que se incrementó en 2020 por las cuarentas. Durante este año cinco mujeres han sido asesinadas en Medellín, la mayoría feminicidios.

