Murió Vera, el único rinoceronte blanco de la Hacienda Nápoles

Falleció Vera, el último rinoceronte blanco que quedaba en Colombia y que se encontraba en el Parque Temático Hacienda Nápoles en Antioquia. Según el reporte, murió a sus 60 años a causa de una enfermedad articular asociada a la avanzada edad del ejemplar.

El parque temático confirmó la muerte de Vera, el último rinoceronte blanco que quedaba en Colombia y uno de los últimos cuatro del mundo.



El director de la hacienda, Oscar Jairo Hoyos, aseguró que el animal hace tres meses presentaba problemas de salud y que a sus 60 años tenía dificultad para sus desplazamientos junto a inconvenientes digestivos.



“Tenía problemas artríticos, de movilidad, mal apetito, entonces trajimos nuestros especialistas, pero no fue suficiente. La hembra Vera estaba en condiciones de cautiverio y había llegado a Colombia a causa del narcotráfico”, aseguró Hoyos.



El director del parque también señaló que en los próximos días estará viajando a África en la búsqueda de fauna exótica y espera traer a Colombia una pareja de ejemplares para iniciar su reproducción en el país.

