Ni los menores se salvan de la delincuencia: atracan a dos estudiantes cerca al colegio en Medellín

Luego de preguntarles qué llevaban dentro de sus bolsos, dos delincuentes intimidaron y robaron con un arma de fuego a dos estudiantes de 14 y 15 que se disponían a ingresar a clases en el Colegio Pascual Bravo, ubicado en el barrio Robledo Pilarica de Medellín .

Los delincuentes, que eran dos y se desplazaban a pie, según el relato de uno de los jóvenes que habló con Blu Radio con autorización de sus padres, se presentaron como miembros de una banda y les pidieron sus celulares.

"Ellos nos dijeron que les mostráramos los celulares para que verificaran que no vendíamos drogas, que no tenia contacto con gente de drogas para ingresar al colegio y desde eso, se los llevaron para otro lugar y no aparecieron más", señaló.

Los menores hoy temen ir al colegio a pie, por eso sus padres solicitan a la Policía mayor acompañamiento en los entornos educativos.

Este año, 16.520 personas han denunciado haber sido víctimas de los ladrones en la capital antioqueña.

