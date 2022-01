El registrador delegado para lo Electoral, Nicolás Farfán , se refirió a la relación interpersonal que tiene con Alfonso Portela, abogado del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. El vínculo ha despertado suspicacias, pues algunos aseguran que el funcionario tomará decisiones en el proceso de revocatoria del mandatario de la capital antioqueña.

"Yo no soy la persona que verifica ni da el dictamen te las firmas, eso está a cargo del director de censo electoral. Conocí al doctor Portela porque llevo 16 años trabajando en la Registraduría. Tengo una relación cordial con una persona que fue mi jefe", indicó Farfán.

"No tengo ningún impedimento. La función de certificar o no las firmas de un mecanismo de participación ciudadana no hace parte de las funciones del registrador delegado para lo Electoral, que están en el decreto 1210 de 2000", agregó el funcionario.

