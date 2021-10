“Otoniel hizo mucho daño”: víctima de desplazamiento del Clan del Golfo en Urabá

La captura de Dairo Antonio Usuga fue celebrada por las víctimas que por años han padecido diferentes flagelos producto de los múltiples delitos cometidos u ordenados por ‘Otoniel’, sin embargo, el temor continúa rodeando sus vidas.

El narcotraficante creció sus arcas a partir del terror y las amenazas a la población civil, que por años han sido silenciada. Muchas de las víctimas de ‘Otoniel’ dejaron sus vidas y sus tradiciones para buscar suerte en otras regiones del país ante las intimidaciones de quienes trabajan para ‘Otoniel’ .

Un drama que se multiplica en miles, como el de una mujer, por ejemplo, que debió salir de Apartadó junto a su familia, solo con lo que llevaban puesto.

"Nosotros hemos sufrido mucho, hemos sufrido hambre, necesidades, hemos tenido que dormir en el piso”, contó la víctima.

"Una nostalgia y un desespero porque uno no sabe para donde va ir, ni sabe cómo se va ir y que le digan a uno tiene que desocupar. Le doy 24 horas para que desocupe porque o sino venimos por ustedes, usted no sabe el corazón de uno, uno llora, uno se desespera, uno no sabe qué hacer, tiene que dejar todas sus cositas que ha conseguido y tiradas por ahí”, agregó.

Celebran el golpe, dicen que era necesario, sin embargo, les preocupa que pueda pasar. Para ellos el Clan del Golfo tiene control criminal sobre el territorio del Urabá y varias regiones más.

“Ese señor hizo mucho daño y entonces mucha gente está temerosa, yo estoy temerosa también de eso que está pasando, pero por un lado estoy agradecida que lo agarraran”, relató.

Por ahora las víctimas seguirán esperando poder regresar algún día a los lugares de donde nunca debieron salir por culpa de las amenazas del Clan del Golfo.

