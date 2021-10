"Muestran como trofeo a 'Otoniel', pero yo no puedo volver a mi país": víctima del Clan del Golfo

La captura de Dairo Antonio Usuga David alias ‘Otoniel’ , presentada por el Gobierno colombiano como un gran triunfo, no satisface completamente a las víctimas. Una de ellas, que pidió protección de su identidad y pidió ser llamada ‘Andrea’, contó en BLU Radio los horrores que sufrió por parte de la agrupación criminal del Clan del Golfo.

La víctima, que se encuentra viviendo en Europa gracias al apoyo de organizaciones de defensa de los derechos humanos, aseguró que los atropellos que vivió son difíciles de narrar.

"Para mí es muy duro andar removiendo este proceso, este suceso, de inmediato yo me bloqueo. Sucedió en el 2002, caímos en una trampa, no fui yo sola, fuimos varias mujeres . El agobio es impresionante. El abuso fue aterrador. Sé que fue 'Otoniel', no lo mencionaban a diario, pero sí decían que 'el jefe' dio la orden", contó 'Andrea'.

“ ¿No tienen mamá, no tienen hermanas? Si no fuera por Anne Frank, yo estaría muerta. Si no fuera por la Unión Europea, yo estaría muerta. Ya se me han vulnerado muchos derechos, demasiados”, añadió.

Según 'Andrea' pese a ser sometida a un tratamiento psiquiátrico, revivir los hechos la derrumba. Los hechos se registraron en inmediaciones de la población de Barranquillita, cerca de Chocó.

Publicidad

"Lo que queríamos era laborar para nuestro sustento y el de nuestra familia. Una señora nos llevó con engaños, nos dijo que íbamos para un punto, nos encontramos. Toda la noche estuvimos en viaje, el punto fue lejos de la ciudad donde yo pertenezco. Cuando llegamos, vi puros militares, pero no eran del Ejército", contó.

" Por tener nosotras las mujeres situación laboral tan vulnerable, ahí es donde aprovechan , nos llevan con engaños", agregó 'Andrea.

Según la víctima, ella presenció el momento en que los delincuentes pagaron por ellas y al reclamar fue víctima de una brutal agresión. El cabecilla del grupo delincuencial se identificaba como alias 'Carepalo'.

"Nos dijeron que íbamos a cocinar para los trabajadores. Estaba vulnerable por mis hijas, las otras dos niñas también", sostuvo.

"Me dijo: van a venir a complacer a mis hombres. Yo le dije que me habían dicho que para cocinarles. Me dijo, mire, miren para allá esos cambuches, ahí es donde van a trabajar y atender a mis hombres. Él nos vendía y le cobraba al pelotón por nosotras. Durante esos 40 días escuchaba el nombre de 'Otoniel'", narró Ándrea.

Publicidad

De acuerdo con la denunciante, conoció que había niñas incluso desde 13 años sometidas a los vejámenes de los delincuentes.

"A ellos no le simporta la edad, lo que les importa es el dinero", sostuvo.

Conozca el testimonio 'Andrea' en entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: