Captura de alias 'Otoniel': las dudas que surgen tras la caída del capo del Clan del Golfo

Dairo Antonio Usuga David, alias 'Otoniel', fue capturado este sábado en el Urabá antioqueño , poniendo fin así una carrera delincuencial que se extendió por al menos tres décadas. En Mañanas BLU, se abordó el tema del Clan del Golfo, sus víctimas, la ofensiva institucional en su contra y los avances para una entrega negociada.

Una de las víctimas , que pidió protección de su identidad y pidió ser llamada ‘Andrea’ , contó en BLU Radio los horrores que sufrió por parte de la agrupación criminal del Clan del Golfo.

"Para mí es muy duro andar removiendo este proceso, este suceso, de inmediato yo me bloqueo. Sucedió en el 2002, caímos en una trampa, no fui yo sola, fuimos varias mujeres . El agobio es impresionante. El abuso fue aterrador. Sé que fue 'Otoniel', no lo mencionaban a diario, pero sí decían que 'el jefe' dio la orden", contó 'Andrea'.

Según la víctima, ella presenció el momento en que los delincuentes pagaron por ellas y al reclamar fue víctima de una brutal agresión. El cabecilla del grupo delincuencial se identificaba como alias 'Carepalo'.

"Nos dijeron que íbamos a cocinar para los trabajadores. Estaba vulnerable por mis hijas, las otras dos niñas también", sostuvo.

Publicidad

"Me dijo: van a venir a complacer a mis hombres. Yo le dije que me habían dicho que para cocinarles. Me dijo, mire, miren para allá esos cambuches, ahí es donde van a trabajar y atender a mis hombres. Él nos vendía y le cobraba al pelotón por nosotras. Durante esos 40 días escuchaba el nombre de 'Otoniel'", narró Ándrea.

En el Facebook Live de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, también hablaro el senador Iván Cepeda y la abogada penalista Claudia Carrasquilla.

" No es posible que haya una organización que tiene un puerto clandestino, que no es tan clandestino por el cual se lleva cocaína ", declaró Cepeda.

De acuerdo con el senador, sería negativo que alias 'Otoniel' sea extraditado de manera express, sin que las víctimas sepan la verdad.

"Yo pienso que sí debe ser extraditado", declaró en contraposición Carrasquilla

Publicidad

"Que una vez cumpla su pena, pueda ser reenviado nuevamente al país y pueda hacer frente a todos los proceso en Colombia", añadió.

Conozca el testimonio 'Andrea' , así como las posiciones de Claudia Carrasquilla y el senador Cepeda en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: