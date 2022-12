Pescadores y mineros, los más afectados con el bajo nivel del río en Puerto Valdivia

En Puerto Valdivia, primera población aguas debajo de Hidroituango,Yomar Palacio tiene 28 años de edad y es pecador. Según él,buscando oxígeno en otras zonas más profundas.“Ahora sí está disminuida la pesca., el trabajo para todos nosotros los pescadores ha cambiado mucho”, dijo Palacio."Después del cierre de la compuerta el 16 de enero,el caudal al paso por el río", señaló el capitán Jader Gómez, comandante de Bomberos de Valdivia.Los productos también se han encarecido, pues

la libra de pescado, que antes costaba 6.000 pesos, ahora tiene un costo que va entre 8.000 y 9.000 pesos.

"El pescado ya es escaso, entonces, manifestó Edwin Barreto, habitante de Puerto Valdivia.Aseguran que la arenilla de donde extraen el oro se queda represada en la parte alta de la presa de Hidroituango, por la reducción en las corrientes de agua.

“Mucha gente aprovecha cuando el río tiene crecientes, corre y rueda la arena. La gente consigue la comida con lo que sacan: pelusitas de oro y con la arena. Pues hoy que no hay esas corrientes de agua, no hay arena, no hay oro”, dijo el minero Wilson Barrientos.



Nueve meses después de la emergencia en el proyecto Hidroituango, en las calles de Puerto Valdivia, aledañas al río, aún permanecen con sillas, televisores, mesas e incluso lámparas abandonadas.



Las familias afectadas de Hidroituango en Puerto Valdivia se reunieron este domingo con directivas de EPM para avanzar en la entrega de subsidios y recuperar las pertenencias que la creciente se llevó.

