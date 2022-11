Pese a alerta roja en Puerto Valdivia, algunos habitantes se negaron a dejar su casa

La evacuación de Puerto Valdivia separó familias. Blu Radio conoció la historia de un padre tuvo que despedir a sus hijos por no abandonar su vivienda a orillas del Cauca.



Puerto Valvidia sigue bajo alerta roja, pues una posible creciente en el río Cauca no tardaría en sacudir todo el corregimiento. Pero hay quienes a pesar de saber que están en inminente riesgo, aún siguen allí, sea por resignación o limitaciones de salud.



Jairo Agudelo es uno de los ribereños que por su condición de salud y por no perder sus pertenencias decidió despedir a sus seres queridos antes que dejar su vivienda.



“A mí la tierra fría me hace daño y me afecta mucho porque yo sufro de asfixia y no me puedo mover de este lugar, además tengo que cuidar los animales”, expresó.

Justo a 40 minutos de distancia están su esposa y su hija Carolina Agudelo, quien dice sentirse atormentada al saber que su padre quedó solo y enfermo.



“Hace ocho días que nos tocó evacuar preventivamente, mi papá no quiso salir que porque si se venía nos robaban, él no se puede quedar acá donde estamos porque es asmático. En estos días casi se nos muere solo en la casa”, relata Carolina.



Cerca de 4.000 personas permanecen en albergues de Valdivia, pero el registro de quienes deciden retornar a sus hogares va en aumento.