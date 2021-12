¿Por qué Medellín realiza eventos masivos si tiene la ocupación de camas UCI en un 91%?

Dentro de la información que se publica periódicamente sobre la ocupación de camas UCI en los diferentes municipios del país, esto para garantizar disponibilidad a pacientes con COVID-19, Medellín actualmente tiene una ocupación del 91% con cerca de 50 camas disponibles. De acuerdo con el Ministerio de Salud, no se podrá realizar ningún evento masivo si se supera el nivel de ocupación en un 85%, pero al parecer esta medida no se ha cumplido.

“En el marco de la medida, en ningún municipio con ocupación UCI superior al 85 % se podrán habilitar espacios o actividades presenciales, como por ejemplo eventos de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva de personas”, explica el Ministerio de Salud.

Sin embargo, en Medellín ya se han realizado eventos masivos con aforos del 100%: el concierto de Karol G realizado el pasado sábado, 4 de diciembre, y La Cumbre de Salud en Medellín organizada por la Organización Panamericana de la Salud.

BLU Radio consultó al Ministerio de Salud y al parecer esta medida no se vigila a cabalidad. Según el ministerio, la ocupación de camas UCI es para pacientes con COVID-19 y con el resultado del índice de resiliencia, más no únicamente con la ocupación como se menciona en el decreto. Además, Medellín tiene deshabilitadas 400 camas UCI para pacientes COVID ante alguna necesidad.

El gerente para COVID-19 en Antioquia, Leopoldo Giraldo, le dijo a BLU Radio que se debe consultar al ministerio ante cualquier decisión, debido a que no se entienden los lineamientos que plantea el Ministerio de Salud.

“Ante el Gobierno Nacional hay que consultar. Nos pasó a nosotros en algún momento, les dijimos que nos explicara lo de la ocupación del 85% porque la información no es clara (..) dijeron: no, es que el 85% tiene que ver con el total de camas que tenían, no de los actuales”, le dijo a BLU Radio Leopoldo Giraldo.

Antioquia en este momento se encuentra por encima del 85%, pero la mayoría son de pacientes no COVID. Por lo pronto, se tomarán acciones si ese indicador se mantiene por encima del 85 % durante cinco días consecutivos, no antes.

