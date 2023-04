Por robarle el celular, la atacaron con un perro y arma en Envigado; la víctima conoce al agresor

Las heridas que recibió Paulina Caicedo, una mujer trans del municipio de Envigado, seguramente le dejarán marcas para toda la vida. Sin embargo, la marca más grande es saber que quien se las provocó fue un joven al que conoce de toda la vida y al que vio crecer.

Los hechos ocurrieron hace una semana, cuando Paulina estaba visitando a una de sus amigas en el barrio La Mina de Envigado, como lo hace cada ocho días. Allí compartió con ella y su hijo durante varias horas, hasta que el joven, de 20 años, decidió robarle el celular.

"Compartimos durante toda la noche muy bien, pero en el momento en que yo ya iba para mi casa, él decidió que tenía que quedarse con mi celular. Al ver mi negativa, me propinó el ataque", contó Paulina.

En ese momento, el joven dio la orden a su perro pitbull de atacar a Paulina para poder quedarse con el celular.

Publicidad

Después de que su amiga intercediera y lograra que le quitaran el perro de encima, Paulina, al ver su estado y la sangre a su alrededor, decidió no pelear por su celular e irse directamente al hospital. Fue allí donde se dio cuenta de que en el ataque varias de sus heridas fueron ocasionadas con un objeto punzante.

"El doctor me atendió y me dijo que algunas de las heridas en mi brazo derecho no parecían mordiscos, porque eran muy diferentes, ya que el mordisco es como un desgarro y esas estaban muy circulares", explicó Paulina.

Después de recibir las suturas y curación, la mujer decidió presentar una denuncia. Aunque el caso ya está en manos de un fiscal, sigue preocupada porque el joven que la atacó está libre. Asegura que si la agredió a ella de esa manera, que lo conoce de toda la vida, puede hacerlo con cualquier otra persona.

Publicidad

Por eso, pide a las autoridades celeridad, porque en su opinión, una persona con ese tipo de impulsos se convierte en un riesgo para sus familiares, vecinos, amigos y para cualquier persona con la que se cruce.