Posturas encontradas entre autoridades nacionales y EPM al comienzo del PMU de Hidroituango

Momentos previos al ingreso al Puesto de Mando Unificado (PMU) parece que las autoridades nacionales y los dueños del proyecto Hidroituango siguen con posiciones encontradas.

Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM se mostró bastante confiado e incluso dijo que no existe riesgo, a tal punto que el día del encendido podría irse a parar en Puerto Valdivia sin ningún problema, para generar confianza.

Publicidad

"Un mensaje a no alarmarse. El proyecto está controlado, aquí no hay ningún riesgo de colapso, eso no existe en esta etapa del proyecto", explicó Carrillo.

En contraste, Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de desastres sigue insistiendo en la preocupación por la seguridad de las poblaciones aguas abajo y en evacuaciones preventivas.

"Nosotros estamos recomendando y exigiendo que se hagan las evacuaciones preventivas, sobre todo en el sitio que consideramos de alerta roja", puntualizó Pava.

Además, advirtió que, de haber algún evento desafortunado, existen responsabilidades que debería asumir EPM.

Publicidad

"Esperamos que al final no suceda nada, pero donde llegue a suceder algo, aquí van a haber unas responsabilidades", dijo el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Le puede interesar: 'Bamm podcast'