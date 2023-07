Procuraduría solicitó explicaciones la Alcaldía Medellín por cancelaciones en la Feria de las Flores

Con el objetivo de que informen los motivos de la cancelación de algunos de los eventos de la Feria de las Flores, La Procuraduría General de la Nación llamó al alcalde encargado de Medellín, Oscar Hurtado Pérez y al secretario de Cultura, Álvaro Narváez Diaz.

Según el ente de control, al parecer, la administración no cuenta con un presupuesto y planificación para el desarrollo de los diferentes eventos, por lo que les solicitó la información del presunto presupuesto que debía ser calculado y adjudicado para la Feria de las Flores; en el que se incluya un comparativo con lo invertido en los años 2019 y 2022; además de detalles sobre la planificación del evento, la inversión de recursos hasta la fecha y los fondos con los que cuentan para la Feria de las Flores.

Del mismo modo, la procuraduría solicitó a la Secretaría de Hacienda que muestre sus proyecciones anuales para la feria y especificar si hubo transferencias para la vigencia 2023.

Dentro de las cancelaciones, según la Alcaldía, por falta de presupuesto, se encuentra el concierto gratuito de clausura y el desfile de Chivas y Flores, evento que tradicionalmente reunía en las calles una muestra de los vehículos 'escalera' que son patrimonio cultural colombiano.

“Reafirmo que no he cancelado la presentación y no he incumplido el contrato, ni he tenido comunicación directa o a través de mi equipo con el alcalde ni con nadie de la alcaldía, ni tampoco con ningún empresario o productor de eventos para confirmar dicha fecha”, escribió Luis Alberto Posada en su comunicado a la opinión pública.

