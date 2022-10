Protesta obligó a suspender erradicación de cultivos ilícitos en Briceño

La noche del sábado, más de 180 campesinos se tomaron la población de Briceño, Antioquia, para exigir la suspensión de la erradicación de cultivos ilícitos en la zona.



Lo labriegos obligaron el cierre de establecimientos comerciales y suspendieron el transporte intermunicipal.



El líder de los campesinos aseguró que solo llegarán acuerdos con delegados de la Presidencia de la República.



“Hasta que no venga MinDefesa y desde que ellos no den directamente la orden por escrita no levantaremos la protesta”, dijo.



Según el alcalde, Danilo Agudelo, por orden del Gobierno, por ahora se suspendió la erradicación de cultivos.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Sin agua permanece desde este sábado la gran parte de la ciudad de Villavicencio, pues un derrumbe de grandes proporciones de rocas afectó el tubo de dónde se toma el agua.



-Desde Santander, familiares de mujer asesinada en Antioquia, hacen un llamado al gobierno nacional para que sea capturado el presunto homicida que es de origen venezolano.



-Unos 90 barrios de Barranquilla y el municipio de Soledad, están sin el servicio de energía por mantenimiento de la empresa Electricaribe.



-Una banda dedicada a la extorsión y que operaban en 9 departamentos del país fue desarticulada en un operativo realizado por el ejército y el CTI.