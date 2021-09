Quintero miente y debe calmarse o terminará en la cárcel ante señalamientos por Hidroituango: Yepes

En BLU Radio hablamos con Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, exmiembro de la Junta Directiva de EPM y uno de los firmantes de la carta en respuesta a las nuevas declaraciones del alcalde de Medellín y presidente de la Junta EPM, Daniel Quintero, que le exigió a los exfuncionarios que pagaran por la crisis de Hidroituango .

Yepes aseguró que quisiera pasar desapercibido en esta situación, pero que, ante la mentira, se suma a ese pronunciamiento, pues rechaza que Quintero cuestione el actuar de las anteriores administraciones cuando lo que se decidió fue determinante para recuperar el proyecto.

“Por eso nosotros, con mucha calma, le decimos alcalde, usted miente y mire lo que pasó, cómo lo estamos haciendo, qué dijimos que debería ser y por eso las decisiones que tomamos nosotros, en su momento, son las que hoy están consolidando el proyecto. Afortunadamente para EPM, la ciudad y el país”, dijo.

Yepes agregó que Quintero debe calmarse y usar argumentos válidos, pues habla de corrupción cuando hay varias denuncias de irregularidades en su administración. El expresidente de Bancolombia reiteró que el alcalde debe serenarse y evaluar su manera de liderar, pues incluso puede terminar en la cárcel.

“Yo creo que ya ha hecho muchos méritos, me da pesar decirlo, para lo que él está haciendo termine mal. Yo creo que el alcalde va a terminar en la cárcel, que no se confíe en lo que él está haciendo, que va a hacer impune, que no va ha pasar nada, que se calme”, señaló Carlos Raúl Yepes.

La carta de réplica fue firmada también por Luis Fernando Álvarez, Jesús Aristizábal, Andrés Bernal, Oswaldo León Gómez, Javier Genaro Gutiérrez, Gabriel Ricardo Maya, Manuel Santiago Mejía y Elena Rico, quienes renunciaron en 2020 y Fernando Arbeláez, Alberto Arroyave y Carlos Raúl Yepes, entre otros.

