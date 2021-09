EPM busca que, si existe cambio de contratista en Hidroituango, los retrasos sean mínimos: Quintero

El alcalde de Medellín y presidente de la Junta EPM, Daniel Quintero, señaló que EPM debe buscar alternativas ante el proceso de la Contraloría de responsabilidad fiscal por emergencia de Hidroituango que al final busca que, si se da un cambio de empresas constructoras o contratista, hoy encabeza de Camargo Correa, se afecte al mínimo el cronograma de entrada de operación del proyecto que se tiene previsto para junio de 2022.

El mandatario local afirmó que EPM sabe que este es un proyecto estratégico importante para el país, debido a que tiene la responsabilidad de generar 17% de la energía y que, por tal motivo, desde el primer momento que se conocieron los líos jurídicos como el que avanza de responsabilidad fiscal a 26 personas y empresas, la empresa está analizando no sólo plan B, sino que tiene C, D y hasta E que, además de responder a la Nación, no se afecte las finanzas de la empresa.

Agregó que espera que esos retrasos, si se da un cambio de contratista, no sean superiores a 3 o 4 meses.

“¿Cuál es la noticia tranquilizadora al país?, que EPM reconoce como un proyecto estratégico para la Nación y que esta dando todos los pasos que sean necesarios para evitar que el proyecto se retrase y si los hay que estos sean mínimos”, aseveró Quintero.

Defendió el presidente de la Junta EPM que la visita de las 8 empresas constructoras de Argentina, Colombia, China e Italia, que están interesadas y que estuvieron en el proyecto, se haya hecho con la mayor confidencialidad dada la importancia de respetar los procesos, pero sobre todo de preparasen con una propuesta ante el nuevo escenario.

“Obviamente estos son acuerdos confidenciales, porque manejan información confidencial y empresas públicas de Medellín luego dirá el país si eventualmente es necesario aplicar o no el plan B hasta lo que implicaría el cambio de contratista”, indicó.

Aunque aún no se tiene un fallo en firme, el alcalde dijo que EPM tal como lo solicitó la Junta de la empresa empezó a ejecutar los pasos del plan de acción con el fin de que se garantice la terminación de la obra que avanza en un 85%.

