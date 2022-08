Reforma tributaria de alimentos ultraprocesados también impactaría a vendedores ambulantes

Con cara de preocupación están cientos de vendedores ambulantes quienes también serán unos de los más afectados si aprueban la reforma tributaria del Gobierno nacional, en la que subirían el costo de los productos ultraprocesados.

Uno de esos vendedores ambulantes es Ricardo López, quien se la rebusca hace más de 25 años por las calles de Medellín con productos como confites, chocolates y galletas para poder llevar el sustento diario a casa.

Pero aterrado se quedó al escuchar las nuevas propuestas del Gobierno ante el Congreso, donde aumentarían considerablemente el costo de estos productos que son con los que él se gana el pan de cada día.

“Ese impacto sería tanto para nosotros los vendedores y consumidores, con eso prácticamente las ventas disminuirían por los altos costos”, manifestó López.

Para Maryoris Jaramillo, administradora de una confitería en el centro, con esta decisión probablemente no verá a cientos de revendedores que llegan a comprar el diario para vender en buses y puerta a puerta.

Nuestros clientes, específicamente los que vienen a comprar el diario para revender en las casetas y buses, serían los más afectados, porque no van a tener la misma capacidad de comprar los productos. Somos una cadena y dependemos de ellos sostuvo Jaramillo

En el caso de Teresa Sánchez, quien se ha sostenido con la venta de confites en buses porque perdió su empleo como empleada doméstica, tendría que buscar otras alternativas de empleo.

“La verdad no es justo que el Gobierno haga eso, en mi caso, dependo en un 100 % de las ventas de confites y chocolates, entonces creería que las ventas no serán las mismas. Los clientes la pensarían dos veces en comprar las mismas cantidades o por el contrario no comprar nada”, dijo Sánchez.

El gobierno le apunta en este sentido a poner impuesto a los alimentos y productos ultraprocesados. Al igual que a bebidas con alto niveles de azúcar. De acuerdo con el documento de la cartera de Hacienda, la decisión no sólo va enfocada a recaudar fondos, sino a atacar problemas de salud pública.

