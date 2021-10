Se agotaron segundas dosis de Sinovac y escasean primeras de Moderna en Medellín

En Medellín se acabaron las segundas dosis de Sinovac y escasean las primeras dosis de Moderna; lo que molestó a algunos usuarios que perdieron la ida a los puestos de vacunación.

Según la Secretaría de Salud de Medellín, si bien hay en total 346.000 vacunas disponibles en la ciudad, desde el sábado se agotaron las dosis para completar esquemas del biológico chino, mientras que solo hay 123 primeras dosis de Moderna que se acabarían este mismo domingo.

Esta escasez generó molestias en decenas de ciudadanos que acudieron a los puntos masivos de vacunación de Medellín, pero prácticamente perdieron la ida porque no encontraron el biológico que requerían.

"Mi hija tiene 12 años, vinimos aquí al coliseo en el estadio y me dicen que no hay para poder aplicar la vacuna", señaló una madre.

"Vine para vacunarme y me dicen que no habían, prácticamente perdimos la venida", mientras que una joven, que buscaba su segunda de Sinovac, sostuvo que "dicen que no hay en ninguna parte, estoy desesperada", contó una ciudadana.

Cabe señalar que a pesar de algunas dificultades con la llegada de vacunas, en Medellín ya se han aplicado 2.9 millones de dosis y cuentan con su esquema completo más de 1'345.000 ciudadanos.