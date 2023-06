Se cae la gran coalición política por Antioquia: el llamado “pacto del Mall Indiana” se rompió

Lo que comenzó como una gran alianza política por Antioquia, llamada el “Mall Indiana”, debido a una reunión entre los cuatro precandidatos Eugenio Prieto, Mauricio Tobón, Andrés Julián Rendón Cardona y Juan Diego Gómez, con el que se buscaba definir mecanismos para elegir un sólo candidato, poco a poco se fue desbaratando hasta que llegó su fin.

Hace unas semanas apenas habían definido entre los cuatro que el mecanismo de escogencia iba hacer una encuesta, sin embargo, al no llegarse a un acuerdo final, el exgobernador, ex director del Área Metropolitana, Eugenio Prieto, decidió retirarse de la coalición y además inició por aparte una campaña para incluso invitar al ex candidato presidencial Federico Gutiérrez, para que nuevamente aspire a la Alcaldía de Medellín.

Y aunque se creía que se iba lograr un acuerdo final en los pre candidatos restantes, no fue así, por medio de redes sociales, confirmaron la decisión de continuar de manera independiente sus candidaturas a la Gobernación de Antioquia, defendiendo cada una de sus propuestas.

A quien le queda un camino difícil es Mauricio Tobón que señaló que ojalá la decisión no haya sido una "Jugarreta" de traición política para sacarlo de la mesa, debido a que tanto Andrés Julián Rendón Cardona, ex alcalde de Rionegro y ex secretario de gobierno departamental en la administración de Luis Alfredo Ramos Botero, recibió el aval del Centro Democrático y el expresidente del Senado, Juan Diego Gómez también recibió el aval pero del Partido Conservador.

Publicidad

Ahora cada uno dice que recorrerá Antioquia para ganar los votos que se requieren para llegar a la Gobernación de Antioquia.

Otros candidatos son el exsecretario de gobierno de Daniel Quintero, Esteban Restrepo por el Movimiento Independientes, el exsecretario de gobierno de Aníbal Gaviria, Luis Fernando Suárez y Eugenio Prieto y el polémico Julián Bedoya, esperan que el Partido Liberal decida a quién de los dos le dará el aval.