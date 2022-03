"No haremos alianzas políticas": Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández

Cuando varios candidatos presidenciales buscan alianzas con partidos políticos para fortalecerse en diferentes regiones de Colombia, Marelen Castillo, candidata a la vicepresidencia de Rodolfo Hernández, afirmó en diálogo con BLU Radio que no harán alianzas políticas.

"El pueblo cree en nosotros, quiere algo diferente, vamos solos y sin alianzas. Todos los que quieran unirse y trabajar por un mejor país bienvenidos. Todos son el pueblo colombiano", afirmó la docente y académica Castillo Torres.

A la pregunta sobre porqué la campaña de Rodolfo Hernández no realiza eventos en plaza pública, su fórmula vicepresidencial señaló que tienen otra forma de hacer política.

"Esta es una campaña innovadora. El no estar en plaza pública no quiere decir que no vamos a estar con la gente. La gente está comprometida con un cambio, ya gobernaron los que nos tenían que gobernar, ahora deben darnos esa oportunidad", expresó.

La exvicerectora académica de Uniminuto, Marelen Castillo Torres, manifestó que junto a Francia Márquez y Luis Gilberto Murillo, también fórmulas vicepresidenciales de otros dos candidatos, representan el clamor de una región que necesita la ayuda del Gobierno Nacional.

"El pacífico es una región que necesita que el país la atienda. Es un llamado por las dificultades sociales y económicas", aseveró.

Sobre los graves problemas que dejó la pandemia del COVID-19, Castillo Torres, dijo que “muchos no estaban preparados para asumir este reto de una enseñanza de emergencia remota, porque realmente no era virtualidad, no teníamos esa preparación porque los estudiantes perdieron niveles de calidad como la compresión lectora. Necesitamos desde el Gobierno Nacional ajustar todo el proceso para una transformación del país".

La fórmula de Rodolfo Hernández es licenciada en Biología y Química de la Universidad Santiago de Cali, además, es ingeniera industrial de la Universidad Autónoma de Occidente y tiene maestría en Administración y Gestión de Empresas.

En la hoja de vida de Castillo también se destaca que es doctora en educación con énfasis en liderazgo organizacional de Nova Southeastern University, Estados Unidos. La educadora e investigadora fue directora de iniciativas estratégicas y vicerrectora general académica de la Uniminuto.