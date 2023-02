Sigue el temor en Argelia y Nariño por accionar de alias 'Camilo' y 'Chatarra' del Clan de Oriente

A pesar del refuerzo de seguridad y el acto simbólico de apertura del comercio por parte del gobernador de Antioquia , Aníbal Gaviria, sigue la zozobra y el temor entre comerciantes y la comunidad de Nariño y Argelia por las acciones violentas del Clan del Oriente.

Ya se han adelantado dos consejos de seguridad para analizar el grave panorama de seguridad en estas poblaciones que estuvieron sus calles solas, como municipios fantasmas, por el paro armado del Clan del Oriente, que aún tiene azotada a esas localidades.

El comercio abrió el comercio, pero no se ha ido el miedo, ni de sus habitantes, ni de los comerciantes que viven en constante temor por las amenazas y extorsiones de ese grupo armado, al mando de alias 'Camilo' y alias 'Chatarra', quienes, pese al ofrecimiento de una recompensa de 40 millones, no han sido capturados.

“Hoy, todavía sentimos la zozobra y en el ambiente existe el miedo porque no sabemos qué sigue, porque todavía no se tiene resultados de operaciones en contra de los responsables, entonces, es preocupante”, explicó un comerciante, que por seguridad no brindó su nombre.

Oscar Castaño, periodista de un medio local que vive en la zona, aseguró que la tranquilidad no es completa porque hace recordar las épocas de la guerra con alias 'Karina', de la antigua guerrilla de las Farc: “Da un poco de confianza nuevamente la institucionalidad, sin embargo, la gente tiene temor, la gente está horrorizada ante el poder de la criminalidad”, señaló.

Los habitantes de Argelia y Nariño, municipios ubicados a 5 horas por tierra de Medellín y geolocalizados en el oriente lejano del departamento, lamentan que pese a la solicitud de los 23 alcaldes al Gobierno de la paz total para una reunión de seguridad, no han tenido respuesta de un consejo extraordinario de seguridad.

