Siguen los ánimos caldeados entre funcionarios y el alcalde (e) de Medellín Juan Restrepo

Siguen los ánimos caldeados entre funcionarios y el alcalde (e) de Medellín Juan Camilo Restrepo . El último enfrentamiento fue la suspensión de una supuesta reunión de seguimiento que no fue avalada por Restrepo.

A través de su red social de Twitter el alcalde suspendido, Daniel Quintero señaló:

“El alcalde enviado por Duque contra la voluntad popular de Medellín ha prohibido a la Secretaria de Gobierno reunirse con el resto de secretarios en reunión semanal de seguimiento del Programa de Gobierno. Medellín resiste”.

Y es que se logra observar una comunicación vía whatsapp entre la secretaria de gobierno, Camila Villamizar y el alcalde encargado, Juan Camilo Restrepo, donde él le cuestiona y le solicita que sea cancelada una reunión entre los funcionarios.

La comunicación de chat señaló: “Buenas noches secretaria, me he enterado que mañana se va hacer un consejo de gobierno ampliado, le quiero informar que no he autorizado la realización del mismo, y en caso que se realice será contrario a mi voluntad y decisión. Feliz Noche.”

Ella responde: "Buenas noches Comisionado, le informaron mal, no habrá ningún consejo de gobierno. Lo que sí habrá ese comité, el cual se realiza con frecuencia y regularidad desde hace dos años, para avanzar en la construcción de Medellín futuro, este es convocado y liderado por la Secretaria de Gobierno y Gestión del gabinete conforme a mis funciones institucionales"

Juan Camilo responde: "solicitó sea cancelado y reiteró que si se hace es contra mi voluntad", a lo que replica la funcionaria que: “Me está pidiendo que detengamos la construcción de la Medellín Futuro, el plan de desarrollo que prometimos a la ciudadanía cumplir y desarrollar...”

