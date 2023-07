Aliste el bolsillo porque las altas temperaturas que generará en los próximos días el fenómeno del Niño desencadenarán en un alza en la tarifa del servicio de energía a nivel nacional.

Así lo reconoció la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, durante una rueda de prensa realizada este miércoles, 5 de julio, en Medellín.

"Tenemos un mercado eléctrico nacional que tiene una inercia y ese factor inercial de la forma en que se constituye el mercado, hace que los precios en bolsa sean supremamente altos, sobre todo cuando hay escasez de agua. El precio de escasez debería poner un techo a lo máximo que podría cobrarse en un aumento de estrés hídrico, pero sigue siendo muy alto y eso impacta necesariamente la tarifa del usuario, especialmente por el componente de generación", explicó la funcionaria.

Vélez no habló del porcentaje en que subiría el costo del servicio de energía para los hogares y la industria colombiana, pero sí dio a entender que se evidenciará en los recibos en los próximos meses. Además, advirtió que se puede sentir con mayor rigor en algunas regiones del país como Huila o Cauca: "Cuando los mercados están más expuestos a bolsa, mayor impacto tiene el alza que se da en el mercado en bolsa", precisó al respecto.

Publicidad

Con relación a las estrategias que implementaría el Gobierno nacional para impactar en la menor medida posible el bolsillo de los colombianos, la jefe de la cartera de Minas y Energía manifestó que son varias las alternativas: venta de energía a mercados pobres, es decir, a los que tienen poco acceso a energía en términos de contratos de largo plazo para que puedan adquirir energía más barata que si la compraran en bolsa.

"Lo segundo tiene que ver con cómo valoramos el agua y el recurso térmico. Acá ha habido unas medidas flexibles sobre la pérdida de agua en las represas y en ese sentido tenemos que tener esquemas más claros que le permitan a la Superintendencia de Servicios Públicos controlar y a nosotros tener medidas de cómo se valora el agua en el mercado de energía. Por último, hay que ejecutar estrategias de ahorro para aquellos que, por ejemplo, puedan utilizar más energía cuando es más barata, teniendo un mercado por hora y no por días, sobre todo si es de generación de fuentes hídricas", dijo Vélez.

Alcaldía de Medellín asegura que sostendrá el congelamiento anunciado

La ministra hizo ese anunció luego de una reunión que sostuvo con directivos de Empresas Públicas de Medellín y el alcalde de la capital antioqueña.

Publicidad

Tras ese encuentro, el también presidente de la junta de EPM, Daniel Quintero, advirtió que la estabilización de tarifas de energía anunciada recientemente para aplicar entre junio y diciembre ya no estará basada en la opción tarifaria, si no que la entidad de servicios públicos va a destinar 100.000 millones de pesos para que los dineros no sean cobrados a los ciudadanos.

Buenas noticias.

Como lo prometimos: la congelación de la tarifa de energía no será cobrada a los ciudadanos. Con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, EPM se ha comprometido a destinar los recursos necesarios para cubrir la congelación. Cumplimos. pic.twitter.com/goDzh02Yhf — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 5, 2023

"Los usuarios van a ver la misma tarifa desde junio hasta diciembre. La mejor noticia es que ahora no será bajo la opción tarifaria porque nos hemos comprometido a que vamos a destinar ese dinero, con los recursos de EPM, para que esto no sea cobrado a los ciudadanos de acá hasta diciembre", manifestó el mandatario.

Sobre la posibilidad de que en 2024 se retome la tarifa de energía que se venía implementando hasta antes del anuncio de la congelación, Quintero volvió a recalcar, como lo había hecho la semana anterior, que considera que es un "tema de voluntad" del próximo alcalde.

Por último, hubo un acuerdo entre el Gobierno nacional y EPM para que el Parque Eólico Jepírachi, ubicado en el Cabo de la Vela, pase de ser administrado por EPM a un esquema de propiedad con la comunidad Wayúu: "Es una iniciativa de asociatividad público-popular para materializar una transición energética justa", consideró la ministra Vélez.

Publicidad

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: