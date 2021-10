Taxista de Medellín asistió parto de una pasajera que no alcanzó a llegar a la clínica

Era un día común para Luis Fernando López, un hombre que conduce taxi hace 15 años en Medellín, cuando aceptó en la plataforma de su empresa un servicio en el barrio Buenos Aires y al llegar al sitio se dio cuenta que eran dos mujeres, una de ellas en embarazo, que buscaban con urgencia un centro de salud.

“La señora se quejaba de que no iba hacer capaz, entonces yo le decía, usted es capaz, usted es capaz, respire profundo en cada contracción, respire profundo y suelte el aire despacio”, contó.

Luis Fernando aseveró que, en el trayecto, escuchó las quejas y gritos de la pasajera. De inmediato se detuvo y ayudó en el parto, pues había sido enfermero en el Ejército Nacional.

“En Prado Centro ya me dijo que no aguantaba, me había dicho dos veces y en la tercera me dijo que ya la niña iba para fuera, entonces yo le mandé la mano y sentí la cabecita y ya pare el carro”, relató.

Luis Fernando llevó a la mamá y su recién nacida a la clínica donde son atendidas y se convirtió, sin duda, en un gran héroe para sus compañeros.

