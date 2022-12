Taxistas se movilizarán en Medellín contra plataformas de transporte particular

Los lugares de concentración de taxistas serán sobre la carrera 70 a la altura del Juan Pablo II, el parque de La Floresta, la calle 49 con la calle sexta, sector Buenos Aires, y en el kilómetro 1 vía Medellín – Bogotá, todos con llegada al centro administrativo La Alpujarra.



Ovidio García, presidente de la asociación de taxistas Fuerza Amarilla, aseguró que respetan la decisión de cada conductor para unirse o no. Ante presuntas amenazas a taxistas que no desean participa, consideró el hecho como lamentable.



El subsecretario de Gobierno de Antioquia, Hugo Parra, confirmó que la Policía de Carreteras tendrá dispositivos especiales en las vías del oriente para evitar cualquier alteración del orden público debido a la posible unión al paro por parte de taxistas que hacen viajes al aeropuerto José María Córdova de Rionegro.



Según Mancha Amarilla, la manifestación contará con el respaldo de los taxistas del aeropuerto en Rionegro y conductores de los municipios de Copacabana, Bello, Itagüí y Envigado.



