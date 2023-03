Una deportista fue víctima de un nuevo caso de acoso callejero en Marinilla, Antioquia

Una mujer deportista fue víctima de un nuevo caso de acoso callejero en el municipio de Marinilla, Antioquia . Pidió mayor acompañamiento en materia de seguridad y atención de estas violencias a las autoridades

Mientras trotaba por una de las vías que conducen a la zona urbana del municipio de Marinilla, oriente de Antioquia, Sara Duque fue víctima de acoso por parte de un hombre desconocido que se movilizaba en una motocicleta.

Los hechos se presentaron puntualmente en un sector conocido como Alcaravanes, aledaño a varias floristerías y a la autopista Medellín-Bogotá, cuando el agresor pasó en el vehículo por su costado izquierdo y le propinó a Duque una fuerte palmada en uno de sus glúteos.

“Yo del impacto cuando mire la moto no recuerdo si tenía la placa tapada, estaba aturdida por la situación, como que mi única reacción fue gritar”, relató.

Tras lo ocurrido, Sara intentó poner el caso en conocimiento de las autoridades locales, sin embargo, manifestó que no recibió mayor acompañamiento.

Por eso indica que a través de visibilizar su caso, inicialmente en redes sociales, espera que se haga una mayor intervención en materia de seguridad en ese sector donde ya por lo menos cuatro mujeres de la localidad han reportado situaciones similares en los últimos meses.

“Es un sentimiento muy malo, se siente sucio, se siente vulnerado, a pesar que no haya pasado nada grave, es como no quitarse esa huella, me miro al espejo y tengo todavía esa marca”, afirmó.

La mujer manifestó que, tras conocer su denuncia, algunas dependencias del Gobierno departamental así como colectivos de la región se han puesto en contacto con ella para brindarle atención e incluirla dentro de programas y proyecto que buscan visibilizar este tipo de hechos, pero al mismo tiempo intervenir en las comunidades para prevenirlos.

