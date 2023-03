Azul, la perrita por la que movieron cielo y tierra tras ser robada en Medellín

A través de un conmovedor video Paola Vergara, una joven antioqueña residente en el sector Laurel en Medellín, contó en la red social Tik Tok que le habían robado a su perrita de nombre Azul. Entre lágrimas, la joven describió lo sucedido y pidió que le ayudaran a encontrarla.

"Ustedes no me conocen, me llamo Paola Vergara y hago este video con la intención de que llegue a todos los rincones de la ciudad. Me robaron a mi perrita de nombre Azul. Un hombre de 35 años aproximadamente, acompañado de un niño de más o menos 12 años, la desamarraron de la puerta del lugar donde estaba mercando", contó Vergara, quien le hizo un pedido especial a todos los que vieron su video.

"Necesito que todo el mundo vea este video. Se llevaron mi vida entera, no es una simple perrita. Si la ven quiero decirles que tiene dueño y la estoy extrañando mucho. Él que se la llevó le digo que, si necesita algo, comida, yo se la doy, pero que me la devuelva", dijo desesperada Paola en redes sociales.

Un final feliz

La búsqueda de Paola Vergara empezó el viernes 24 y culminó, de manera favorable, esta semana, luego de que, con ayuda de la Policía que revisaron todas las cámaras de la ciudad y con información de la comunidad, lograron encontrar a Azul.

Paola publicó un segundo video en Tik Tok, esta vez, con Azul en sus brazos, agradeciéndole a todos por su apoyo.

Vea el video aquí: