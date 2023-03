¿Colombia también debería adoptar restricciones sobre TikTok? Experto en ciberseguridad responde

TikTok está en el punto de mira de gobiernos e instituciones internacionales, ante la sospecha de que las autoridades chinas podrían violar el derecho a la intimidad a través de los datos recogidos en esta aplicación. Fernán Ocampo, CEO de LinkTic, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, de por qué dice que Colombia debería adoptar una regulación para no permitir que los funcionarios y empleados del Estado tengan TikTok en sus celulares.

“Se está evidenciando que TikTok tiene ciertas funcionalidades que no están siendo transparentes con los usuarios, cuando no son transparentes con los usuarios están recopilando información que nosotros no queremos compartir o mostrar. Lo que se debe generar es una agencia de ciberseguridad, pueden estar recopilar N cantidad de información y pueden hacer lo que quieran y así están violando nuestra privacidad”, señaló.

Ocampo fue enfático en señalar que debe existir una restricción sobre TikTok, que es la plataforma más usada y la que más crece en Colombia. Además, habló del para qué el gobierno chino usaría la información capturada de los usuarios.

“Los datos, desde que compro, cuáles son mis claves de internet, la geoubicación de cada uno de nosotros, qué estamos transmitiendo cuando hago un derecho de petición; toda esta cantidad de datos tienen información para las empresas chinas o las mismas empresas interesadas. Aparte de tener toda esa información, se puede hacer lo que se quiera con la misma”, resaltó.

Finalmente, se refirió a los usuarios del Gobierno que descargaron TikTok y su recomendación para el uso en caso de los funcionarios colombianos.

¿Qué es TikTok?

TikTok es una aplicación que permite hacer vídeos cortos con dispositivos móviles con millones de visualizaciones. La red social se ha convertido en una de las preferidas de muchos jóvenes que la utilizan, además de como distracción, como instrumento de búsqueda de información sobre asuntos cotidianos o para mantenerse al día de las últimas noticias.

Fue lanzada en septiembre de 2016 por la empresa china ByteDance con el nombre Douyin. Según los datos de la empresa, en enero de 2023 la plataforma tenía un alcance potencial de 1.051 millones de usuarios, el 20.4% de los usuarios de Internet mayores de 18 años, y sus anuncios llegaban al 13,1% de la población mundial.

¿Cuál es el problema con TikTok?

Pero este éxito ha estado acompañado de los recelos de los países occidentales que temen que ByteDance pueda compartir los datos de los usuarios de la red social con el gobierno de China. Algo que entra en contradicción con las normas de seguridad, especialmente en Europa. Además, al igual que otras plataformas, TikTok también ha sido acusado de ofrecer contenido que puede dañar a jóvenes y adolescentes.

En estos momentos de pugna geopolítica, algunos gobiernos e instituciones occidentales han prohibido la aplicación en sus teléfonos oficiales por razones de seguridad nacional.