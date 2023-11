Una guarda de tránsito en Medellín denunció persecución laboral y sexual por parte de un superior

Una fuerte polémica se desató en plena Secretaría de movilidad de Medellín en donde una agente de tránsito, rodeada de un grupo de compañeros citó a uno de los supervisores para denunciarlo públicamente por acoso laboral y sexual, al parecer, en un caso de homofobia, pues la uniformada pertenece a la comunidad LGBTIQ+.

En su pronunciamiento, la funcionaria increpó a su superior, mencionando uno a uno los casos en los que se sintió vulnerada, en un cara a cara que terminó en un alegato entre ambos frente a sus colegas.

La denuncia de la agente de tránsito en Medellín

“Hay una persecución contra mi persona y contra mi pareja que es Luisa me parece que es el colmo triste y degradante. Estoy afectada física, psicológica y mentalmente este momento tengo náuseas, ayer me la pasé súper mal, me siento discriminada, me siento atacada”, afirmó la denunciante.

Ante estas grave denuncias, la Secretaría de Movilidad de Medellín emitió un comunicado en el que aseguró que una vez conoció el caso citó a los implicados para conocer la situación y se les informó sobre los trámites respectivos que deben adelantar en temas penales y disciplinarios para determinar la veracidad de los hechos denunciados.

“Lamentamos y rechazamos enfáticamente esta situación, de inmediato activamos los canales para salvaguardar la integridad de los servidores y accionar las actuaciones administrativas, disciplinables y penales que haya lugar ante las autoridades competentes. La Secretaría de Movilidad está presta a brindar toda la información y apoyo oportuno que los entes de control, judiciales y disciplinarios requieran para el esclarecimiento de la situación denunciada”, enfatizó la entidad en uno de los apartes del comunicado.

