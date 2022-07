Unión y rechazo a la violencia del Clan del Golfo: mensajes del desfile del 20 de Julio en Medellín

Después de dos años los veteranos de guerra y las diferentes divisiones de la fuerza pública volvieron a recorrer las calles de Medellín en la conmemoración del Día de la Independencia .

Desde tempranas horas las personas llegaron con los más pequeños y sus banderas de Colombia para ubicarse en la carrera 70, donde 2.600 hombres y mujeres del Ejército y la Policía recorrieron cerca de 2 kilómetros.

En los actos de instalación el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, envió un mensaje de unión ante los momentos que vive el departamento.

"Hay muchas batallas por las que todavía nos debemos unir, la lucha contra la corrupción, contra la desigualdad, por la paz, la lucha por una educación que llegue a los más humildes y que saque el potencial de cada uno de los jóvenes que están en los barrios", indicó el alcalde Quintero.

Por su parte, el gobernador de Antioquia envió un mensaje al Clan del Golfo para que cesen los ataques criminales y se sometan a la justicia.

"Ese no es el camino, el camino de la violencia, el camino de la tiranía no fue el camino hace 212 años, y no es, ni será el camino de Antioquia, ni de Colombia", manifestó.

Fueron más de 10.000 personas que participaron del desfile militar que no se hacía en la ciudad desde hace dos años.

