Continental Towers: vecinos tienen 90 minutos para sacar pertenencias de sus viviendas en Medellín

En Medellín, las camas, enseres, muebles y ropas de las familias del edificio Interclub siguen en sus 140 apartamentos evacuados, pues hace un mes tuvieron que desalojar dejando la mayoría de pertenencias atrás por seguridad en medio de la incertidumbre sobre el futuro del retorno.

La familias llegan a esa unidad residencial el Poblado para sacar algunas pertenencias que no alcanzaron a retirar en su momento, pues es inminente el riesgo de que el vecino edificio Continental Towers se desplome por sus fallas estructurales, pero que será implosionado por la empresa Atila en la tercera semana de noviembre.

Publicidad

Todo los propietarios del vecino Interclub recibieron la autorización de la Alcaldía de Medellín para que en 90 minutos, hora y media, dos personas de cada familia saque lo más urgente que requieran y también haga un acta de vecindad, es decir, que haga una evaluación de las condiciones cómo se encuentra su vivienda antes del derribamiento, según José Ospina.

"Los 90 minutos son para hacer actas de vecindad. Las personas que quieran y necesiten sacar algunos documentos o algo más de ropa , lo pueden hacer pero no se hacen trasteos", señaló.

Estas familias, aparte de los propietarios de Continental Towers, son las que más se han visto afectadas porque tuvieron que desalojar sus casas y buscar dónde alojarse. El caso de algunas es que están bien con sus familiares, pero no deja de ser complejo estar por fuera de su hogar y, en muchos casos, pagando las hipotecas.

"Uno no deja de estar incómodo fuera de tu casa, no es tu cama, no es tu baño, no es tu cocina, no te puedo decir que estamos perfectamente bien porque el hogar es el hogar. Estamos bien pero ya con la ansiedad al borde del colapso", agregó.

Publicidad

La Alcaldía también comenzó el proceso de elaboración de las actas de vecindad de 657 viviendas y locales vecinos que tiene el edificio Continental Tower.

Publicidad



Este proceso es de vital importancia porque permite conocer el estado de las propiedades previo a la implosión y posterior a ella.

"Para ver el estado estructural, el estado de los predios antes de iniciar la demolición y posteriormente, se vuelve a hacer un acta de vecindad de cierre para revisar cómo quedaron las edificaciones y las estructuras una vez demolido Continental Towers", añadió Walter Pérez, subdirector de Conocimiento y Reducción del Riesgo de Desastres del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín (Dagrd).

La implosión programada para la tercera semana de noviembre estará a cargo de Atila, la misma empresa que se encargó de demoler el edificio Space en solo seis segundos.

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca qué pasa con la gestión del presidente Petro y el aumento de su desaprobación: