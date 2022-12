En el video, Fabio Restrepo reclama, según él, por la ineficiencia de su EPS, Cafesalud, porque “no le entregan algunos medicamentos”.

“Había hablado antes sobre lo de la salud en Colombia, no me había tocado, ya me tocó”, expresó el artista quien aseguró estar enfermo.

Restrepo aseguró que también ha sido imposible realizarse unos exámenes y la respuesta fue que “no tienen contrato con Cafesalud”.

