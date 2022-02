Se conoce un nuevo caso de saqueo por parte de la ciudadanía a un camión que se volteó y que transportaba insumos químicos en Puerto Valdivia, en la vía a la Costa Atlántica.

Este caso ocurrió entre Valdivia y Puerto Valdivia, en el Bajo cauca antioqueño, donde se observa a través de videos como la gente se sube al camión que sufrió un accidente en una curva y quedó de lado, y lo saqueó.

Publicidad

No es el primer caso, por ejemplo, el pasado 16 de enero un camión de encomiendas de Saferbo se volcó en el kilómetro 73,en sector El Socorro de Valdivia, en la vía que conduce de Medellín a la troncal a la costa y aunque el conductor resultó con lesiones, decenas de pobladores no lo auxiliaron, sino que abrieron el camión y empezaron a saquear las cajas, electrodomésticos y encomiendas, por eso, Anderson Quiceno de la ATC, pidió mayor acompañamiento de las autoridades y una petición a la comunidad a no hacer este tipo de actos.

“Desafortunadamente el problema social que se está viviendo en el corredor de la vía a la Costa, desde Medellín a Caucasia, con pobladores de la región en el sentido que vehículo volcado, vehículo que están saqueando, llamamos particularmente la atención sobre esto”, afirmó el directivo.

Publicidad

Todavía se desconoce la cuantía de las personas por este hurto y por el volcamiento del vehículo.