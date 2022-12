Video: una camioneta arrastró por más de 10 kilómetros a un perro muerto en vía de Antioquia

Desde hace varios años, las mascotas y animales se han convertido en seres importantes para millones de personas, por eso, cualquier hecho de violencia en su contra se convierte en un dolor gigante para aquellos que ven estas acciones.

Por eso, el video que es viral en redes sociales muestra a una camioneta blanca, de placas IMX 629, arrastrando por una vía de Antioquia el cuerpo de un perro muerto desde una de sus llantas. El hecho ha causado una fuerte consternación entre los antioqueños.

Según la persona que tomó el video, por más de 10 kilómetros estuvo siguiendo la camioneta y pitándole para avisarle, pero el conductor ni se dio por enterado.

"El perrito colgando del carro. Esto es infame. La velocidad a la que va, casi 100 kilómetros por hora, el perrito ya está muerto", dice el hombre que grabó el video que fue compartido por Juliana Álvarez, líder ambientalista de Medellín.

El video ya supera las 4.000 reproducciones y cuenta con varios comentarios que crítican a la persona que maneja la camioneta por tan "infame" acto contra al vida de los animales.

"Esto es lo peor que he visto mucho tiempo. Esa persona no merece nada bueno en esta vida. No lo conozco y ya lo odio"; "Bueno, hay que encontrarlo y hacerle lo mismo para que todos podamos verlo"; "Esto es demasiado enfermo. Es el limite de la maldad humana", son algunos de los comentarios.

Las autoridades ya tienen conocimiento del caso y están investigando exactamente la vía en la que se dieron los hechos y quiénes son los responsables para imponer sanciones.

