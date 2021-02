A los jueces hay que hacerles caso: Claudia López se retractó de comentarios contra Peñalosa

Este jueves, durante el programa de la Alcaldía de Bogotá , Claudia López se retractó por haber dicho que su antecesor, Enrique Peñalosa , era un "vendedor de buses".

La orden se la dio un juez de Bogotá amparando el derecho al buen nombre del exalcalde de la capital.

Durante la transmisión de Calle a Calle, la alcaldesa de Bogotá dijo que con su comentario no quiso decir que Peñalosa fuera el dueño empresarial o personal de una empresa de buses ni que el exalcalde se beneficiara con la venta de alguno de estos buses.

“A los jueces hay que hacerles caso, (…) la jueza ha determinado que yo no puedo decir “sus buses” (…) Yo quiero decir con absoluta claridad que ese no es el sentido de mi comentario y que si así se entendió yo lo corrijo, me retracto; ese no es el sentido”.

La alcaldesa aseguró que la discusión es sobre el modelo de troncales y que nunca ha dicho que Peñalosa sea corrupto.

“Dicho eso, y Enrique lo sabe, se lo he dicho mil veces, yo no estoy sugiriendo que sea corrupto y que sea bandido, la discusión es otra, es si ese modelo de TransMilenio de troncales como la Caracas es el modelo que tiene que seguir teniendo Bogotá”, dijo.

Este jueves se conoció un fallo del juzgado treinta y seis en Bogotá en el que se le ordenaba a la alcaldesa que, en un plazo no mayor a 48 horas, rectificara y dijera que Peñalosa no era un vendedor de buses.