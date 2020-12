A puños, patadas y con cuchillo, atracadores agredieron brutalmente a mujer en el sur de Bogotá

En el video de una cámara de seguridad quedó registrada la brutal agresión que cometieron dos atracadores en contra de una mujer. La víctima iba de camino al trabajo y lo único que llevaba era el celular y un bolso con la lonchera del almuerzo.

El infame y cobarde ataque se produjo en el barrio Santa Rita, en la localidad de San Cristóbal Sur.

En las imágenes se aprecia la forma en que los delincuentes la emprenden en contra de la mujer a puños, puntapiés y con arma blanca.

La víctima, que se encuentra con incapacidad médica, ahora teme salir a la calle para tomar el transporte hacia su trabajo. Por eso, le pidió a la Policía que por favor haga acompañamiento para que los ladrones no hagan de las suyas desde tempranas horas en el sector.

Publicidad



"Iba caminando por la calle normal, dos tipos me salen y me atacan sin decirme nada. Como no me pueden quitar el bolso me golpean, me dan patadas, me apuñalan la pierna", narró la mujer.

Escuche este informe del Ojo de la Noche: