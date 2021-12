A reconocido productor de radio casi lo matan por robarle la bicicleta en Bogotá

En plena noche de velitas, el productor de radio Gustavo Verbel pedaleaba rápidamente en su bicicleta para llegar a su vivienda y compartir con la familia, cuando fue abordado, en medio de la oscuridad, por dos sujetos sobre la calle 26.

Aunque Verbel estaba tendido en el suelo suplicando que no lo mataran, los atracadores a sangre fría lo apuñalaron dos veces a la altura del cuello y huyeron con la bicicleta.

Una ambulancia logró auxiliar al productor que se estaba desangrando, pero, además de correr el tiempo en su contra porque las heridas eran casi mortales, se expuso al COVID-19, ya que la ambulancia había transportado minutos antes a un paciente contagiado con el virus.

“Uno de ellos se me viene encima, yo extiendo los brazos para decir que no me hagan nada y, a pesar de mis súplicas, los dos delincuentes me apuñalaron en dos ocasiones. Quiero decirles a las autoridades que esto no puede continuar así, también quiero decir que esos atracadores son venezolanos y son asesinos sueltos”, dijo Verbel.

Los médicos que lo atendieron aseguraron que está vivo de milagro, pues el puñal por poco toca la arteria aorta, que es vital para el cuerpo.

Publicidad

Después de horas de cirugías, logró salir de peligro y solo hasta las once de la mañana de este miércoles, 8 de diciembre, fue dado de alta para que avance en su recuperación.

Afortunadamente, Verbel corrió con suerte, ya que en ese mismo lugar delincuentes asesinaron a varios jóvenes por robarles la bicicleta.

Escuche la noticia completa: