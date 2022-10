Alcalde de Bucaramanga dijo que poner de ejemplo a Pablo Escobar fue bueno

No para la polémica en Bucaramanga tras la declaración del alcalde Rodolfo Hernández en la que puso de ejemplo de emprendimiento al narcotraficante Pablo Escobar.

Este jueves, el mandatario dijo que mencionó al capo de la droga para remarcar la necesidad de manufacturar productos con valor agregado y no solo exportar materia prima.

“No es el mejor [ejemplo], pero lo bueno fue que se despertó la inquietud y (…) quiere decir que el mensaje llegó. Hay que hacer desde la producción hasta llegar a los circuitos de consumo”, justificó Hernández.

“Yo lo que quiero decirle a toda Bucaramanga, es que si queremos volvernos ricos no podemos producir commodity [materias primas] no más y venderlo, tenemos que meternos en toda la cadena total que es producción, transformación, logística, transporte y consumo, si no hacemos esa cadena, no hay manera de acumular capital, eso fue lo que quise decir cuando nombré a Pablo Escobar”, agregó.

Sectores sociales, económicos y políticos rechazaron las polémicas declaraciones del alcalde Rodolfo Hernández, que concedió en medio de un evento organizado por empresarios de Santander.

“Nunca vieron a Pablo Escobar exportando hoja de coca, él exportaba era clorhidrato de cocaína, conocía todo el proceso y miren hasta donde llegó, con esa plata entronizó el crimen en Colombia”, afirmó el mandatario con lo que alborotó la controversia.

La afirmación generó un fuerte rechazo por parte del presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Rafael Mendoza.

“Aquí tenemos varios ejemplos que son los clúster, está el de salud, de construcción, de cacao y café, donde varias empresas hacen emprendimiento. Muy mal dar como ejemplo a Pablo Escobar”, señaló el dirigente gremial.

Sectores ciudadanos también se mostraron en desacuerdo con la comparación del alcalde.

“No creo que sea buen ejemplo ese señor que hizo tanto daño", manifestó Teresa Gutiérrez ciudadana bumanguesa.