Alcaldesa Claudia López se disculpó con joven al que había acusado de ser vándalo

Durante su participación en la jornada de marchas del pasado lunes 21 de septiembre, Óscar Yesid Galindo se convirtió en el protagonista de un video del congresista Inti Asprilla cuando el congresista intentó evitar que la Policía lo detuviera. Sin embargo, Óscar después fue blanco de críticas y acusaciones por supuestamente haber participado en la destrucción de un banco en el centro de Bogotá, hecho por el que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lo tildó de vándalo.

Pero hoy, en un encuentro del joven con la alcaldesa, ella le ofreció excusas a él y a su madre. “No tengo ninguna razón para no creerle a Óscar que no era él, quiero pedirle excusas porque por la publicación de mi tuit y mis comentarios ha pasado un muy mal rato porque mucha gente le ha dicho que entonces es un vándalo. Lo que hubo fue una confusión, fue otra persona, Óscar dice que no era él y yo le creo. Además, la Policía hizo ese traslado por protección, porque evidentemente no había ninguna cosa sobre él”, aseguró la mandataria.

Por su parte, el joven aceptó las disculpas de la alcaldesa y le agradeció por aclarar los hechos.

Señaló que él “no es ningún vándalo” y que sale a manifestarse siempre de forma “pacífica” y añadió que “hay muchas pruebas, muchos videos y fotos que pueden confirmar eso”.

Finalmente, el joven hizo un llamado a la ciudadanía: “debemos actuar y no me refiero a ser vándalos ni a hacer desastres. Las marchas pacíficas son las mejores porque entre menos daños haya, va a existir menos estigmatización”.

Vea el momento del encuentro entre Óscar y la alcaldesa desde el minuto 12:16:

Publicidad