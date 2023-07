Alerta por aumento de casos de racismo en colegios de Bogotá: exigen cátedra para evitarlos

Este miércoles, 12 de julio, en el Concejo de Bogotá se llevó a cabo el debate de control político a la secretaria de Educación, Edna Bonilla, ante el incremento de casos de racismo en instituciones educativas de la capital del país. El informe, que presentó el concejal Libardo Asprilla, entre el 2018 y 2022, se han reportado 109 casos de racismo en entornos escolares.

Durante el debate se esperaba que la funcionara explicara por qué en Bogotá no se está dando cumplimiento a la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1122 de 1998, donde se establece que es obligatorio la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos, norma que debe aplicarse en instituciones públicas y privadas que oferten programas de preescolar, básica primaria y educación media en Colombia.

No obstante, en el debate Bonilla argumentó que las instituciones educativas tienen autonomía de decidir si dictan la cátedra o no: "Nosotros no podemos exceder lo que está en el decreto, no es una materia, no es una asignatura. Y nosotros, respetando la independencia, la autonomía de los colegios, lo que hacemos es acompañar esa implementación de la cátedra con diversas estrategias” señaló.

Según el estudio hecho por la Personería de Bogotá, el protocolo de atención a casos de racismo y discriminación racial, solo se está aplicando en 52 colegios distritales, de las 406 instituciones adscritas a la capital.

Blu radio consultó con el concejal Libardo Asprilla sobre cuáles serán las próximas acciones luego de conocer la respuesta, este aseguró que presentará una demanda formal sobre su petición.



“Es inaceptable que la secretaría de Educación, Edna Bonilla, afirme en este debate que la cátedra no se considera como una asignatura obligatoria. La cátedra de estudios afrocolombianos no es una cuestión de voluntad, es de obligatoriedad”, puntualizó el concejal Asprilla.

En el encuentro estuvo Sandra González, madre denunciante de un caso de racismo con su hijo cuando estudiaba en el colegio Federico García Lorca, en la localidad de Rafael Uribe Uribe , donde un estudiante fue víctima de abuso sexual, maltrato físico y psicológico, acciones violentas derivadas del racismo en esta institución educativa.

“En las instituciones educativas ha existido una violencia a causa del racismo. Una violencia que yo no he podido detener. Una violencia que hasta el día de hoy va a cumplir 12 años y él sigue viviendo esa violencia”, relató Sandra González.

De acuerdo a las cifras reportadas por la Secretaría Distrital de Educación, más de 11.000 niñas, niños y adolescentes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos indígenas y Rrom estudian en los colegios públicos de Bogotá.

