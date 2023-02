Apuñalaron a un niño por quitarle un celular en Bogotá; a su papá lo mataron hace meses en un robo

Un niño fue víctima de dos delincuentes que lo atacaron con un cuchillo por robarle un celular, en el barrio Antonio José de Sucre, en la localidad de Usme, al sur de Bogotá.

Según informó Noticias Caracol, el menor está en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero por fortuna ya se encuentra estable; sin embargo, pese a las atenciones médicas, aún sigue perdiendo sangre, ya que las heridas fueron en el corazón, le perforaron una arteria y un pulmón.

"Casi me lo matan, Dios mío, si no es porque reaccionaron pronto los médicos, no estaríamos con él acá", explicó la mamá del menor.

Según declaró la mamá, el menor iba de camino al colegio para encontrarse con ella, fue en ese trayecto cuando lo sorprendieron por la espalda, lo halaron y lo hirieron.

"Mamá yo no saqué el celular, yo no lo mostré, los tipos no me dijeron nada, sino que me apuñalaron y después me esculcaron", fue el relato del menor a su mamá tras el ataque.

El niño tampoco llevaba su maleta ni nada que llamara la atención, según cuenta, incluso tenía el teléfono en el interior de su pantalón.

Por esta razón le hace un llamado a las autoridades y les pide a los comandantes de la Policía ayuda, ya que en el sector hay muchas cámaras de seguridad.

Infortunadamente esta familia enfrentó una situación similar hace meses, pues al papá del niño también lo atracaron y le quitaron la vida, pero dicho caso no avanzó ni las autoridades presentaron resultados.