Bogotá: no hubo acuerdo entre el Distrito y los taxistas; podrían irse a paro indefinido

No hubo acuerdo entre el Distrito y los taxistas para levantar el paro del gremio . Los conductores no descartan que el paro que el paro sea indefinido después de que no se llegaran a acuerdos con el gobierno distrital

Los taxistas de Bogotá adelantan este miércoles una jornada de protestas contra lo que llaman la “persecución” de la Secretaría de Movilidad en su contra, pero también contra los incumplimientos del Gobierno nacional con el bono para mitigar el alza de combustibles.

Según la Secretaría de Movilidad los taxistas también buscan que se saquen de los patios los vehículos inmovilizados en la noche de este martes 26 de octubre cuando se presentó una fuerte manifestación en la avenida 26 con Cali. A pesar de la petición el Gobierno Distrital contestó que los conductores de dichos vehículos tienen que hacer el proceso correspondiente para sacar los taxis de los patios.

Cabe recordar que desde anoche, los taxistas han venido protestando. En la avenida El Dorado los bloqueos se presentaron desde temprano y afectó a miles de personas. Esta mañana, pese a que no hubo bloqueos, sí ha habido manifestaciones esporádicas.

Publicidad

“Ellos están haciendo sus evaluaciones, no hubo un pronunciamiento oficial frente a las autoridades. No obstante nosotros somos garantistas de hacer todas las mesas de diálogo. Se abrieron tres espacios para que se pudiera participar y se reitera que mantenemos una mesa de diálogo directa”, dijo Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad, quien está dispuesta al diálogo.

Por esa misma línea el secretario de seguridad, Óscar Gómez, dijo que estaban “prestos a acompañar la manifestación pacífica". Les hemos hecho la solicitud de que no tomen vías de hecho y si las toman tendremos que proceder. Vamos a garantizar que en la ciudad no hayan bloqueos ni desmanes”

Sin embargo, la alcaldesa Claudia López, esta mañana, le ordenó a la Policía actuar para evitar bloqueos.

Publicidad

“Nuevamente Hugo Ospina y sus taxistas bloquean varios puntos de la ciudad. Lo hacen porque se sienten respaldados políticamente por sectores del petrismo y candidatos en campaña que los promueven y les ofrecen que no se ejercerá la autoridad de tránsito ni de Policía. Exijo a la @PoliciaBogota cumplir con la Constitución y la Ley, ejercer su autoridad y garantizar la movilidad y tranquilidad de todos los bogotanos”, escribió Claudia López.

Los taxistas de Bogotá se manifestan este miércoles 25 de octubre en protesta por las siguientes razones:



Persecución por parte de la Secretaría de Movilidad: los taxistas acusan a la Secretaría de Movilidad de Bogotá de realizar operativos arbitrarios contra ellos.

los taxistas acusan a la Secretaría de Movilidad de Bogotá de realizar operativos arbitrarios contra ellos. Falta de apoyo del Gobierno: los taxistas denuncian que el Gobierno no les han cumplido con el bono de la gasolina, establecido por el mismo Gobierno para mitigar el impacto en el gremio en el precio de los combustibles.

Así anunciaron el paro los taxistas.