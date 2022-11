Cambios que pide el presidente Petro podrían costar más de $5.5 billones: gerente Metro de Bogotá

Leonidas Narváez, gerente de la empresa Metro de Bogotá, dijo que 5.5 billones de pesos es muy poco dinero para hacer un cambio como el que está pidiendo el presidente Gustavo Petro: que consiste en llevar el tramo del metro por la avenida Caracas de manera subterránea, y no elevada como está presupuestado.

"Es un cambio radical en el proyecto, no es un cambio menor. Los objetos de los contratos, de acuerdo con nuestra normativa, no se pueden cambiar. Considero que con la información que yo tengo de la gerencia del Metro, 5.5 billones de pesos es un monto pequeño para lo que realmente significa esta modificación", indicó el gerente.

Dijo, además, que este es un cambio muy brusco y que por supuesto acarrearía no solo muchos más costos , sino que demoraría más la obra que ya se está ejecutando. También mencionó que no se está ni considerando la opción y que desde la Alcaldía de Bogotá no se ha dado la orden de frenar la ejecución del contrato.

"Por lo tanto nosotros, de acuerdo con las instrucciones que hemos recibido, seguiremos ejecutando el metro como está. La alcaldesa lo dijo, nosotros como Distrito no estamos generando, ni ordenando, ni propiciando ningún cambio. Lo único que estamos acatando es la instrucción del presidente de que el consorcio chino presente una información de cuáles serían las posibilidades", enfatizó.

Narváez recalcó hay unos cambios que legalmente, de acuerdo con el desarrollo del contrato, tienen un impacto muy grande en el desarrollo de la primera línea del Metro de Bogotá, por lo que descartó dicha posibilidad.

Recordemos que en días pasados la Comisión Accidental del Congreso hizo un llamado urgente para seguimiento de las obras del metro al Consorcio Metro Línea 1, es para discutir los posibles cambios al diseño elevado que les pidió expresamente el presidente Gustavo Petro, petición que anticipó Blu Radio y que, de concretarse, llevaría a que el tramo por la Av. Caracas sea subterráneo.

