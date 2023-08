Capturados ladrones en bicicleta en Bogotá: apuntaban a la cabeza a las víctimas con pistola

Dos delincuentes fueron sorprendidos por las autoridades de Usaquén mientras robaban. Los ladrones actuaban en la calle 100, norte de Bogotá, donde iniciaban su serie de robos a transeúntes. Con agresividad y violencia, asaltaban a una, dos, tres, hasta diez personas. Posteriormente, se alejaban en sus bicicletas, para luego regresar y cometer nuevos ataques a menos de dos cuadras de distancia.

Afortunadamente, los agentes del CAI Navarra lograron sorprenderlos en el acto, y actualmente enfrentan procesos judiciales en la URI de Paloquemao.

"Mientras me acercaba a mi hogar por el área cercana al CAI Contador en la calle 100, uno de los individuos se me acercó de manera frontal. En ese momento, no tenía idea de a quién se dirigía, pero de repente, me ordenó voltearme y apuntó su pistola directamente a mi frente. Me exigió que entregara todas mis pertenencias, amenazando con matarme si no cumplía sus demandas", dijo una víctima a Blu Radio

"Ambos perpetradores se desplazaban en bicicleta. A pesar de mis iniciales dudas, me sorprendió gratamente ver la rápida acción de la policía, logrando resolver la situación en menos de una hora", añadió.

Los sospechosos venían cometiendo estos actos durante varias semanas, pero finalmente la policía de logró detenerlos. Ahora se espera que más personas denuncien y así estos criminales sean llevados ante la justicia y enfrenten el castigo correspondiente.

Mientras tanto, en Soacha , Cundinamarca, se llevaron a cabo importantes operativos en las últimas horas con el objetivo de erradicar la delincuencia y detener a los extorsionistas. Durante estos operativos, se realizaron capturas significativas en este municipio cercano a Bogotá. El coronel Diego Vázquez, comandante de la Policía del departamento, compartió los resultados de estos esfuerzos.

"Un total de 21 personas fueron detenidas, trece de ellas en flagrancia y ocho mediante órdenes judiciales. Además, se logró recuperar ocho casos de mercancía, con un valor total superior a ocho millones de pesos", dijo.

Asimismo, se recuperó un vehículo que había sido reportado como robado y se confiscó un kilogramo de marihuana, junto con tres armas de fuego ilegales. Las acciones también incluyeron siete allanamientos y registros en la jurisdicción metropolitana de Soacha. Durante estos procedimientos, se incautaron cuatro vehículos y tres dispositivos móviles que habían sido reportados como robados.