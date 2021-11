Capturas de vándalos se dificultan porque se victimizan y jueces los dejan libres: Policía de Bogotá

El comandante de la Policía de Bogotá, general Jorge Eliécer Camacho , se refirió a las protestas registradas en inmediaciones del Portal Américas donde se registraron choques entre manifestantes y el Esmad en la noche del martes y madrugada de este miércoles.

El oficial aseguró que en los más recientes desmanes los integrantes de la Policía evitaron la confrontación directa debido a que quienes protagonizan acciones vandálicas se victimizan y los jueces los dejan libres .

"Lo que procedemos es a retirarlos del sitio donde están generando la agresión, pero no hacemos la captura para evitar este contacto fuerte donde ellos mismos se victimizan ", aseguró el general Camacho.

"Es una línea muy delgada. Están 20 o 30 en una esquina sobre el cesped y ahí no están haciendo nada. Hacemos la intervención y en las mismas redes se victimizan , que no, que es que la Policía intervino y nosotros no estábamos haciendo nada, cuando ellos cogen fuerza es que vienen las agresiones, viene la afectación a la infraestructura y la Policía", indicó.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, una vez están ante la justicia, los capturados no reciben ninguna medida aunque hubiesen participado en afectaciones .

"Esos capturados en eventos vandálicos y de ataque generalmente los llevamos ante la justicia y no les dan ninguna clase de medida, por más hecho que se presente incluso de ataque a funcionario recobran la libertad inmediata. Tenemos procesos judiciales, en Kennedy y Suba", dijo el oficial.

