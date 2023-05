Caso Érika Aponte: ¿una tragedia que se pudo evitar?

Cada vez se conocen nuevos detalles del feminicidio de Erika Aponte, la mujer que fue asesinada el domingo en el centro comercial Unicentro, por su pareja. ¿Una muerte que se pudo haber evitado? Aquí los detalles de lo que conoce hasta el mometo.

Denunció y pidió ayuda

La alcaldesa mayor de Bogotá , Claudia López, se pronunció sobre el lamentable caso de feminicidio que tuvo lugar durante el pasado Día de la Madre en la capital colombiana. Un hombre, identificado como Cristian Camilo Rincón, atacó a su expareja sentimental con un arma de fuego en un centro comercial, arrebatándole la vida.

López expresó su rechazo ante este brutal asesinato y manifestó la solidaridad del Gobierno con los familiares y conocidos de Érika Aponte Lugo, la víctima de este feminicidio. La administración de la alcaldesa se ha puesto en contacto con el padre de la mujer asesinada y ha puesto a su disposición todos los servicios disponibles para brindarles el acompañamiento necesario en este difícil momento.

"El día en el que honramos a las mujeres que dan vida, que nos cuidan toda la vida, es el día más violento del año en Colombia. Ayer fue el día de la madre menos violento de los últimos cuatro años, mientras que en 2022 hubo 14 homicidios, este año se registraron ocho, lo cual representa una reducción del 43%. Sin embargo, estas cifras pierden relevancia cuando nos enfrentamos a tragedias como la de Érika. Debemos detener la violencia homicida y cualquier forma de violencia contra niñas y mujeres", dijo la alcaldesa.

Publicidad

En el caso específico de Érika Aponte , la Secretaría de la Mujer le ofreció Casa Refugio y la orientó para que presentara la denuncia correspondiente. La víctima utilizó la línea 'Una Llamada de Vida' de la Secretaría de Integración Social para realizar la denuncia telefónica el pasado jueves 11 de mayo a las 8:57 a.m. Inmediatamente, el equipo profesional implementó medidas provisionales y la remitió a la comisaría de familia de Soacha, donde se presentó la denuncia.

A partir de las 2:00 p.m. del mismo día, la comisaría de Soacha se hizo cargo del caso y ordenó a la Policía Nacional con jurisdicción en ese municipio proteger a Érika Aponte tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo. La alcaldesa Claudia López informó que se implementaron cuatro medidas de protección: "conminar al señor Cristian Camilo Rincón a cesar las amenazas en su contra, evitar la instrumentalización de su hijo de ocho años, garantizar su protección en el lugar de residencia y su protección en el lugar de trabajo".

Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones, el feminicida logró planificar con premeditación el ataque apenas dos días después de que se implementaran dichas medidas de protección.

Publicidad

Se ha revelado que el agresor había estado vinculado a empresas de transporte, sin tener antecedentes penales en registros públicos accesibles a cualquier entidad. Actualmente, se encontraba trabajando en la empresa E-Somos Alimentación, donde no superó el periodo de prueba debido a ciertas faltas

Antecedentes por violencia

Se sabe también que Cristian Camilo Rincón tenía dos anotaciones judiciales en su historial, una por lesiones personales en 2020 y otra por constreñimiento ilegal en 2022.

A pesar de las medidas de protección implementadas, el agresor logró cometer el feminicidio de Érika Aponte en el centro comercial Unicentro.

El sábado había ido armado

La tía de Érika, quien se encontraba en el Instituto de Medicina Legal, reveló que el asesino intentó llevar a cabo el crimen el sábado anterior en el centro comercial Unicentro. Armado, amenazó de muerte a su expareja frente a sus compañeros de trabajo en Jeno's Pizza.

Publicidad

Con gran pesar, la tía de Érika relató que los compañeros y amigos de la víctima lograron ocultarla y evitaron que el agresor utilizara su arma para dispararle.

Su mejor amiga dice que Cristian Camilo la amenazaba

En una entrevista con Caracol Ahora , la mejor amiga de Érika Aponte ha revelado detalles desgarradores sobre la relación que la víctima mantuvo durante 11 años con Cristian Camilo Rincón, el hombre que le arrebató la vida la tarde del domingo en el centro comercial Unicentro de Bogotá.

Publicidad

La sombra de la violencia

La amiga de Érika relató que Cristian Camilo amenazaba constantemente a Érika con frases aterradoras, como "No puedes dejarme, no te permitiré llevarte al niño, y si no eres mía, no serás de nadie".

Estas amenazas eran una constante en su relación, pero nunca imaginaron que se harían realidad. La amiga de la víctima expresó su sorpresa y dolor ante lo sucedido: "Conozco a Érika desde hace 13 años. Ella estuvo en una relación con Cristian durante 11 años. Cuando Érika quedó embarazada, fue cuando comenzaron las agresiones hacia ella. Incluso durante su embarazo, él la sacó de su hogar y, una vez que tuvo al niño, la manipulaba usando al pequeño como excusa".