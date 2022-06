Claudia López por POT: “Estamos hartos de que politiqueros perfumados del uribismo impidan avances”

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló en Mañanas Blu sobre la suspensión provisional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) , ordenada tras una demanda interpuesta por el senador electo Miguel Uribe. La mandataria arremetió en contra del "uribismo y el peñalosismo", de los cuales aseguró estar harta y que son un peligro para la ciudad.

"Hay dos discusiones, una jurídica y una política. Sobre la jurídica, como siempre, respeto las decisiones de los jueces, pero esta no la comparto porque lo que se está diciendo es que el trámite de la recusación y sus impedimentos suspendía el plazo perentorio de 90 días para que el Concejo se pronunciara sobre el debate del POT. Si eso fuera así, entonces para qué plazo establecido por la ley. El plazo solo es para aprobar o no, porque no tener POT es gravísimo para una ciudad, ya que paraliza su funcionamiento", sostuvo la mandataria.

"Es una controversia jurídica, iremos al tribunal, que en cuestión de una semanas terminará dándonos la razón. Ese es el debate jurídico, la norma y la jurisprudencia es muy clara. Es un debate respetuoso y lo haremos ante las instancias, pero también es un debate político. Esta suspensión del POT no la está pidiendo un ciudadano preocupado ni un abogado experto. La está pidiendo un politiquero derrotado sistemáticamente en las urnas. Lo que hacen es defender intereses particulares, que unos pocos se sigan enriqueciendo a costillas de que esta ciudad sea segregada, que los bogotanos no tengan vivienda digna, que vivan en cájaras de fósforos", añadió.

Según Claudia López, el POT de su administración fue dilatado y saboteado desde que era estudiado en el Concejo de la ciudad y que los ataques se deben a la prohibición de construir en la reserva Van der Hammen, así como en humedales y en áreas de influencia del río Bogotá.

"No más, no pueden seguir instrumentalizando las normas jurídicas para lugar por vía de triquiñuelas lo que democráticamente le han derrotado los colombianos y los bogotanos en las urnas. Es totalmente indebido, Eso es ilegal con el POT Bogotá reverdece. Lo quieren parar. Los mismos politiqueros que dilataron y sabotearon en el Concejo ahora pretenden instrumentalizar un instrumento jurídico para que no entre en vigencia", sostuvo.

"Me he jugado la vida defendiendo a Colombia y a Bogotá de la corrupción, la politiquería y hasta la parapolítica del uribismo. Los hemos derrotado", complementó la alcaldesa.

Según la alcaldesa, la decisión judicial no toca nada de los temas de fondo del POT , sino que se refiere al trámite de las recusaciones y apelaciones durante su trámite en el Concejo. “Según lo señalado por el juzgado no se debía tener en cuenta el trámite de las recusaciones en los 90 días que tienen el concejo para aprobarlo. El trámite cumplió todos los requisitos y los trámites establecidos en la ley, así lo demostraremos en segunda instancia. Esta no es una discusión sólo jurídica sino política”, sostuvo.

