Con paso lento en investigaciones, se cumple un mes de la muerte de Mauricio Orjuela

Mauricio Orjuela falleció hace un mes. El periodista, que tenía un cargo en el Ministerio de Agricultura y que desarrolló una peritonitis que lo llevó a un grave estado de salud, pasó antes de morir por tres centros hospitalarios. Aunque la Secretaría de Salud realizó una investigación en el Hospital Público de Engativá, el primer lugar al que llegó Orjuela, concluyó que allí no hubo problemas de atención. Contrario a la hipótesis de la Procuraduría, que afirma que el hospital no contaba con los suministros para realizar un examen de imagenología para prestar el servicio de forma oportuna.



Según la Secretaría, el TAC no se ordenó porque la doctora que lo vio determinó que no era necesario y que el paciente debía ser operado.



La Procuraduría también determinó en su momento que en el Hospital de Engativá “según los hallazgos, al parecer, el cuerpo médico no habría seguido las guías de manejo para la atención en el servicio de urgencias, por lo que podría haber existido una negligencia la suministrar a Orjuela Bernal un medicamento que enmascaró el dolor y volvió confuso el cuadro clínico y posiblemente contribuyó al deterioro de su salud”.

Luego, Orjuela fue dado de alta tras realizarle una primera intervención. Los días pasaron, pero el dolor no se fue y el periodista regresó esta vez a la Clínica Shaio, que no tenía convenio con Medimás, su EPS, por lo que fue trasladado esa misma tarde a la Clínica General de la 100, un centro hospitalario en la calle 100 con Avenida Suba, que pertenece a una de las accionistas de la EPS.



Allí Orjuela ingresó el 13 de agosto, pero no recibió, según la Procuraduría, una revisión adecuada de un especialista. Orjuela no tuvo acceso a un gastroenterólogo de forma pertinente y no se habrían garantizado las condiciones oportunas de acceso.



Hasta ahora solamente la Procuraduría ha demostrado resultados en la investigación por el caso, que se hizo público por la cercanía de Orjuela a los medios de comunicación. La Superintendencia no ha tomado ninguna medida contra ninguno de los hospitales involucrados y asegura que está cumpliendo con el debido proceso.



Este martes su familia realizará una misa para conmemorar su vida.

