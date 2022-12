Contraloría abre proceso a Peñalosa por presunto detrimento en estudios del metro

La Contraloría de Bogotá abrió proceso de responsabilidad fiscal al alcalde capitalino Enrique Peñalosa por presunto detrimento patrimonial de más de 146 mil millones por los estudios de factibilidad del metro.



El próximo 29 de agosto el alcalde Enrique Peñalosa y el gerente del Metro de Bogotá deberán explicar en qué porcentaje utilizarán los estudios contratados durante la administración de Gustavo Petro -que costaron más de 146 mil millones de pesos- que podrían generar un detrimento patrimonial para la ciudad.

La Contraloría de Bogotá aseguró que no está obligando a la administración del alcalde Enrique Peñalosa a utilizar los estudios contratados por la pasada administración, pero sí evaluará las razones por las cuales no se utilizaron o se utilizaron parcialmente y que esto no genere un detrimento patrimonial en los recursos del distrito.

El contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, dijo que de no encontrarse ninguna irregularidad se archivaría el proceso.

"A un proceso de responsabilidad fiscal se deben enfrentar el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el gerente del Metro Andrés Escobar por presuntas irregularidades al no utilizar los estudios y diseños para esa obra, elaborados en el año 2012 por la pasada administración del exalcalde Gustavo Petro, si en la investigación determinamos que no hay responsabilidad fiscal al no utilizar estos estudios archivaremos el proceso", dijo Granados.

El contralor lamentó que los estudios contratados por la administración de Petro y avalados por el Banco Mundial y dos importantes universidades del país se pudieran perder en su totalidad.

