Distrito confirma alza a tarifas de parqueaderos y contempla aumento al transporte

Así lo afirmó en Vive Bogotá al asegurar que las tarifas de los parqueaderos podrían pasar de 96 pesos por minutos a 104 pesos por minuto.



“Estamos planteando un aumento de las tarifas de estacionamiento. No estamos cambiando la metodología, solo una actualización en base a las normas existentes”, señaló el funcionario.



Bocarejo también aseguró que hace más de cuatro años no se suben las tarifas existentes en los parqueaderos de la capital del país.



El secretario de Movilidad tampoco descartó un aumento a la tarifa del transporte público para el 2017.



“Estamos esperando que Transmilenio nos envíe los estudios para que la Secretaría de Movilidad pueda conceptuar la idea de efectuar estas alzas. No se descarta que se pueda subir un poquito”, informó Bocarejo.



Movilidad y Pico y Placa en Navidad



En materia de movilidad durante las festividades decembrinas, Bocarejo también destacó que hubo una salida importante de vehículos durante el fin de semana de Navidad.



El funcionario dijo también que “el fin de semana de Navidad hubo una salida de al menos 400 mil vehículos y se espera que para año nuevo salga la misma cantidad”, y recordó que actualmente el parque automotor en Bogotá es de al menos 2 millones de vehículos.



Aseguró que se espera que durante el fin de semana de año nuevo salga de la capital del país la misma cantidad de vehículos y haya un flujo promedio de 800 mil.

